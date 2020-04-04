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Алтыбармакян: я не намереваюсь в ближайшие два года возвращаться в КХЛ

Алтыбармакян: я не намереваюсь в ближайшие два года возвращаться в КХЛ
Хоккей / НХЛ 0

21-летний российский нападающий Андрей Алтыбармакян, выступавший в минувшем сезоне КХЛ за «Сочи», прокомментировал подписание контракта новичка с клубом НХЛ «Чикаго Блэкхоукс».

«Почему подписал контракт новичка не на максимальную сумму? Не знаю. Наверное, потому что был выбран не так высоко. Считаю, что мы подписали хороший контракт. Я еду туда не за деньгами, а чтобы доказать, что могу там играть.

Если ли у меня пункт в соглашении о возможном возвращении в Россию? Нет, такого пункта нет. Мне не очень важен был этот пункт, я не намереваюсь в ближайшие два года возвращаться в КХЛ.

Если я буду ехать туда с мыслями о второй команде, то там можно и застрять. Я считаю дни, когда смогу приехать, играть в хоккей и показывать себя. Готов ли к выступлению в АХЛ? Да, готов. У меня всё нормально с психологией», — приводит слова Алтыбармакяна Sport24.

Алтыбармакян в сезоне-2019/2020 провёл в регулярном чемпионате 49 матчей. Нападающий набрал 17 (6+11) баллов при показателе полезности «–12» и 39 минутах штрафного времени. Алтыбармакян проводил на площадке 13 минут 46 секунд за матч.

«Сочи» пожелал удачи Алтыбармакяну в «Чикаго»
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