Алтыбармакян: я не намереваюсь в ближайшие два года возвращаться в КХЛ

21-летний российский нападающий Андрей Алтыбармакян, выступавший в минувшем сезоне КХЛ за «Сочи», прокомментировал подписание контракта новичка с клубом НХЛ «Чикаго Блэкхоукс».
«Почему подписал контракт новичка не на максимальную сумму? Не знаю. Наверное, потому что был выбран не так высоко. Считаю, что мы подписали хороший контракт. Я еду туда не за деньгами, а чтобы доказать, что могу там играть.
Если ли у меня пункт в соглашении о возможном возвращении в Россию? Нет, такого пункта нет. Мне не очень важен был этот пункт, я не намереваюсь в ближайшие два года возвращаться в КХЛ.
Если я буду ехать туда с мыслями о второй команде, то там можно и застрять. Я считаю дни, когда смогу приехать, играть в хоккей и показывать себя. Готов ли к выступлению в АХЛ? Да, готов. У меня всё нормально с психологией», — приводит слова Алтыбармакяна Sport24.
Алтыбармакян в сезоне-2019/2020 провёл в регулярном чемпионате 49 матчей. Нападающий набрал 17 (6+11) баллов при показателе полезности «–12» и 39 минутах штрафного времени. Алтыбармакян проводил на площадке 13 минут 46 секунд за матч.
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