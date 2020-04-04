Команда Лукашенко вышла вперёд в финальной серии любительского турнира по хоккею

Президент Беларуси Александр Лукашенко и его хоккейная команда выиграли первый матч финальной серии республиканских соревнований среди любителей на призы президентского спортивного клуба, сообщает БелТА.

Сегодня, 4 апреля, президентская дружина обыграла команду из Минской области со счётом 7:3 (2:1, 1:1, 4:1). В составе победителей результативными передачами отметились Александр Лукашенко и младший сын президента Николай.

Вторая игра серии до двух побед намечена на 11 апреля. Если после неё счёт будет равным, то решающий поединок за первое место состоится 12 апреля.

Команда президента Беларуси 10 раз выигрывала этот турнир, по одному разу побеждали хоккеисты-любители из Гомельской и Минской областей.