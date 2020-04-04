Брат Владислава Наместникова выбран под третьим номером драфта OHL

16-летний Максим Наместников, брат нападающего «Колорадо Эвеланш» Владислава Наместникова, выбран под общим третьим номером Юниорской лиги Онтарио, информирует в «Твиттере» хоккейный агент Дэн Мильштейн.
27-летний Владислав Наместников выступает в Национальной хоккейной лиге с 2013 года. Сезон-2019/2020 нападающий начинал в «Нью-Йорк Рейнджерс», после чего его обменяли в «Оттаву Сенаторз», откуда его выменял «Колорадо». Всего в текущем регулярном чемпионате россиянин провёл 65 матчей, записав на свой счёт 31 (17+14) балл при показателе полезности "-5" и 45 минутах штрафного времени.
Регулярный чемпионат НХЛ прерван из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.
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