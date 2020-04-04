Антон Белов стал волонтёром и принёс продукты ветеранам СКА

Защитник петербургского СКА Антон Белов принял участие в волонтёрской акции во время пандемии коронавируса. Хоккеист и его жена Елена приобрели необходимые продукты для ветеранов клуба – Игоря Щуркова, Евгения Волкова, Николая Манеева, Станислава Литовко и Павла Козлова – и лично развезли их по адресам.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.
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