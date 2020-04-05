Духовник «Спартака»: Знарок — шикарнейший специалист и замкнутый в себе человек
Духовник «Спартака» и «Торпедо» Олег Серняев поделился впечатлениями от общения с главным тренером красно-белых Олегом Знарком.
«В «Спартаке» больше всего контактирую с вратарской линией. С Никитой Беспаловым часто общаемся, и даже наш весёлый друг Юлиус Гудачек тоже на молебен приходил. Из легионеров часто обращается Каспарс Даугавиньш.
Перед сезоном мы отслужили молебен, затем несколько раз общался со Знарком лично. Он хороший человек, серьезный, замкнутый в себе. Все мы знаем, что он шикарнейший специалист. Особо не хочет разделять с кем-то свой внутренний мир и как-то его афишировать, поэтому он и в этой части общения оставался немножко закрытым человеком», — цитирует Олега Серняева Sport24.
Поражение от «Динамо» злит Знарка, но ему ещё рано творить чудеса со «Спартаком»
Зато уже в следующем сезоне от красно-белых можно ждать прорыва.
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