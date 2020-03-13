Поражение от «Динамо» злит Знарка, но ему ещё рано творить чудеса со «Спартаком»

Когда в межсезонье Олег Знарок возглавил московский «Спартак», стало понятно, что чемпионат КХЛ в Западной конференции станет чуть интереснее. Вряд ли кто-то питал иллюзии, что бывший тренер сборной России, пропустивший год активной тренерской деятельности, сможет серьёзно пошуметь с красно-белыми и добиться какого-то серьёзного результата, но всколыхнуть болото Запада ему было по силам. Всё-таки Знарок – тренер высочайшего класса, и даже весьма средний подбор исполнителей в «Спартаке» не должен был омрачить его возвращение в большой хоккей.

Знарок уже «офигевает» от «Спартака». Тренер понял, куда он попал С таким количеством «привозящих» игроков олимпийский чемпион ещё не работал.

За прошедший сезон мы увидели, что Олег Валерьевич вернулся по-настоящему. Со всем своим хамоватым апломбом, прожигающим взглядом и способностью сделать из средней по составу команды бойца, ненавидящего проигрывать. У Знарка были сложности по ходу регулярки, он с удивлением взирал на ошибки своих хоккеистов, которые тяжело было представить на предыдущих местах работы Олега Валерьевича, и вынужден был мириться с обидными и нелепыми поражениями. Но в конце концов Знарок адаптировался к новым реалиям, сколотил в «Спартаке» боевую и духовитую банду, которая не трепетала перед грандами, всегда верила в свои силы и вызывала невольную симпатию у широкого зрителя.

«Спартак» — главная надежда КХЛ. Остановить СКА или ЦСКА может только Знарок «Хумо» «покупает» место в КХЛ, в Америке запускают слухи о Тимченко, а «Барыс» может сорвать джекпот – в итогах недели КХЛ.

Желание увидеть хоть какую-то сенсацию на Западе побудило меня в феврале написать текст о том, что «Спартак» Знарка может остановить один из «армейских» коллективов в плей-офф. Предпосылок было немного, но всё же. Олег Валерьевич – блестящий психолог, способный вытаскивать из своих ребят лучшие качества в нужный момент, поднимать их из окопов, и убеждать, что на другой стороне площадки – такие же люди, хоть и более раскрученные мастера. Таким было его «Динамо» в 2011-2013 годах, плевавшее на авторитеты и громкие фамилии и выигравшее два Кубка Гагарина. Сейчас казалось, что Знарок – единственный на Западе, кто способен на чудо, хотя в «Спартаке» он и работает лишь первый сезон.



Но… Мы так и не узнаем, что бы показали красно-белые во втором раунде против ЦСКА. Потому что «Спартак» не смог преодолеть даже барьер четвертьфинала конференции, уступив в шести матчах «Динамо». Что ж, это означает лишь то, что говорить о возвращении того Знарка, который добивался успеха без звёздного состава (ХК МВД, сборная Латвии, «Динамо») преждевременно. И это неудивительно. С балашихинскими «милиционерами» Олег Валерьевич только на второй сезон вышел в финал Кубка Гагарина, а в первый год даже не сыграл в плей-офф. С бело-голубыми, которые стали преемниками ХК МВД, Знарок начал с поражения в первом раунде от рижского «Динамо», зато уже через год поднимал кубок над головой. Отсюда вывод: Знарок, работая в тех командах, где нет особых условий, как в СКА-2017, не даёт результат в первый же год. Этому тренеру нужно определённое время, чтобы построить команду-семью, способную на большие подвиги.



Поэтому моя вера в «Спартак» перед этим плей-офф, пожалуй, была необоснованной. Но в следующем сезоне, если в красно-белом царстве не произойдёт никаких революций, в команде останется Знарок и костяк игроков, то «Спартак» может удивить. В любом случае сейчас говорить об этом слишком рано.

Олег Знарок Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Почему же «Спартак» проиграл серию «Динамо»? Характера в этом противостоянии было не занимать обоим клубам, но всё решила разница в мастерстве. Серьёзные ошибки, которыми грешили спартаковцы на протяжении всего сезона, никуда не делись и в плей-офф. Кроме того, подвёл первый номер Юлиус Гудачек, от которого в серии зависело многое. На этом фоне лидеры нападения «Динамо», подошедшие к плей-офф в блестящей форме, смотрелись хоккеистами из другой лиги, неизменно наказывали соперника голами и делали результат для бело-голубых.

Вчистую красно-белые проиграли только первый матч серии, но затем стали воевать. Вторую игру «Спартак» мог брать на характере, дважды вёл в счёте, но в концовке всё решили удаления и лидеры «Динамо». Ювелирное попадание Шипачёва, затем «пушка» Петерссона – за две минуты ключевые игроки бело-голубых перевернули ход встречи, но Знарок справедливо похвалил свою команду за бойцовские качества.

Знарок: мне понравилась команда. Игроки «Спартака» — мужики, бились сегодня

В пятой игре серии «Спартак» тоже был не так уж далеко от успеха. Да, красно-белые проигрывали 0:2 незадолго до конца основного времени, но получили отличный шанс в большинстве, отквитали одну шайбу, и могли забрасывать ещё, но… Александр Хохлачёв ошибся с передачей, после чего «Динамо» забило в пустые ворота. Снова команда Знарка показала характер, и снова её сгубили грубые индивидуальные ошибки.

Знарок не мог поверить в ошибку Хохлачёва. «Спартак» едва не спасся в концовке с 0:2 Но вместо этого получил ещё два гола в пустые ворота. «Динамо» в шаге от выхода в следующий раунд.

Интересно, что на домашней арене «Спартаку» хватало воли, чтобы добывать победы. Особняком стоит третий матч серии, вытащенный командой Знарка с 0:3. Тут уж никакие личные «косяки» и заваленное начало встречи не помешали красно-белым. Наверное, не стоит недооценивать роль домашних трибун в победах спартаковцев. Команда, у которой не так много мастерства, зато предостаточно эмоций и характера на раз вспыхивает от поддержки болельщиков, и на этой волне способна свернуть горы. Очевидно, что в шестом матче серии, который по известным причинам прошёл без зрителей, «Спартак» был лишён важного фактора своих побед. И в том числе поэтому не смог дожать «Динамо» и перевести серию в седьмой матч.



Ну а победный гол в овертайме той встречи организовал Дмитрий Яшкин, хоккеист из того самого динамовского пула лидеров, против которого «Спартак» в этой серии был бессилен.

«В команде — бойцы! Ещё бы не мешали нам играть». На кого намекнул Знарок? «Спартак» уступил «Динамо» и вылетел из плей-офф, а главного тренера красно-белых спросили о его будущем в клубе.

Красно-белые вылетели из плей-офф в первом же раунде, но этот сезон однозначно должен быть оценён положительно для «Спартака». Команда достаточно ровно прошла регулярку, а в плей-офф круто билась с «Динамо», хотя уровень лидеров этих клубов вряд ли сопоставим. Знарок вернулся в КХЛ и в принципе показал, что он вновь, как и 8-10 лет назад, готов творить большие дела с клубом-середняком. Правда, сейчас расслоение в лиге несколько больше, чем в те времена, но посмотрим, как ситуацию сможет изменить потолок зарплат.

Если «Спартак» сохранит финансирование на следующий сезон, Знарок активирует опцию автоматического продления контракта с красно-белыми (он заключал соглашение по схеме «1+1»), а у команды сохранится костяк, то в следующем сезоне от этой московской команды можно будет ждать настоящего прорыва. Возможно, удастся повысить уровень общекомандного мастерства (в Москву легионеры, да и любые игроки по-прежнему едут охотнее, чем в провинцию), но главной звездой клуба, конечно, должен остаться Знарок.



Поражение от «Динамо» в плей-офф наверняка по-спортивному разозлит Олега Валерьевича. И не из-за того что он проиграл бывшему клубу. В этом «Динамо» из тех времён остался, пожалуй, только пресс-атташе. Нет, Знарка должен в хорошем смысле вывести из себя сам факт поражения в первом раунде плей-офф. Для трёхкратного обладателя Кубка Стэнли и олимпийского чемпиона это непривычная ситуация, и Знарок захочет её исправить.

Знарок: жаль, что «Динамо» играло три раза со зрителями, а мы сегодня — без

Была бы красивая история, если бы в следующем сезоне Олег Валерьевич поднял на новый уровень «Спартак», но кажется, что на Знарка может быть серьёзный спрос и в других клубах. По крайней мере без работы он точно не останется, и КХЛ от этого только выиграет.