Максим Спиридонов рассказал, как в своё время его разыграли одноклубники по «Барысу»
Бывший форвард «Барыса» Максим Спиридонов в «Инстаграме» опубликовал пост, в котором рассказал, как в своё время его разыграли бывшие одноклубники.
«Сегодня хочу поднять вам настроение и рассказать про розыгрыши. Нет, не на льду, а в раздевалке. А именно — в „Барысе“. Как-то раз после матча начал надевать на себя одежду, точнее трусы. Перед тем как натянуть их на ягодицы, увидел огромное тёмное пятно. Думаю: „Господи, что со мной?“
Это оказалось много-много шоколадного крема. Я немного растерялся. Но потом понял, как мои друзья-товарищи, точнее Кевин Даллман, Йозеф Штумпел и Томаш Клоучек, решили пошутить надо мной. А над вами шутили ваши друзья?" — написал Спиридонов на своей странице в соцсети.
«Автомобилист» — «Сибирь»: тренер гостей Максим Спиридонов удалён до конца игры
Читайте также
- 5 апреля 2020
-
16:18
-
15:58
-
15:35
-
15:15
-
14:59
-
14:15
-
14:00
-
13:35
-
13:17
-
13:00
-
12:40
-
12:25
-
12:11
-
11:55
-
11:20
-
10:55
-
10:20
-
10:00
-
09:34
-
09:15
-
09:00
-
07:00
-
06:17
-
05:41
-
00:52
- 4 апреля 2020
-
23:57
-
23:33
-
22:57
-
22:21
-
21:49
-
21:26
-
20:53
-
20:28
-
19:58
-
19:28
Партнерский контент