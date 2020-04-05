Максим Спиридонов рассказал, как в своё время его разыграли одноклубники по «Барысу»

Бывший форвард «Барыса» Максим Спиридонов в «Инстаграме» опубликовал пост, в котором рассказал, как в своё время его разыграли бывшие одноклубники.

«Сегодня хочу поднять вам настроение и рассказать про розыгрыши. Нет, не на льду, а в раздевалке. А именно — в „Барысе“. Как-то раз после матча начал надевать на себя одежду, точнее трусы. Перед тем как натянуть их на ягодицы, увидел огромное тёмное пятно. Думаю: „Господи, что со мной?“

Это оказалось много-много шоколадного крема. Я немного растерялся. Но потом понял, как мои друзья-товарищи, точнее Кевин Даллман, Йозеф Штумпел и Томаш Клоучек, решили пошутить надо мной. А над вами шутили ваши друзья?" — написал Спиридонов на своей странице в соцсети.