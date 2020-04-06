Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Фазель — о возможной должности в КХЛ: ха-ха, мне нравятся эти слухи, но нет

Фазель — о возможной должности в КХЛ: ха-ха, мне нравятся эти слухи, но нет
Хоккей / КХЛ 0

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал неофициальную информацию о том, что после окончания срока своих полномочий в ИИХФ он может стать одним из руководителей Континентальной хоккейной лиги.

«Сейчас трудное время для всего спорта. Это касается не только хоккея и не только команд малого рынка, которые работают с ограниченным бюджетом. Да, времена тяжёлые, но мы с ними справимся. Даже если нет денег, останется страсть к спорту. Именно она, а не деньги, подтолкнула хоккей к развитию в разных странах.

Я стану главой КХЛ после ухода с поста президента ИИХФ в сентябре? Мне нравятся эти слухи, ха-ха. Но нет. Я на сто процентов сосредоточен на своей работе в качестве президента Международной федерации хоккея», — приводит слова Фазеля The Hockey News.

Фазель: чеснок не облегчает боль. Но если верите в него, ешьте
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020