Фазель — о возможной должности в КХЛ: ха-ха, мне нравятся эти слухи, но нет

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал неофициальную информацию о том, что после окончания срока своих полномочий в ИИХФ он может стать одним из руководителей Континентальной хоккейной лиги.
«Сейчас трудное время для всего спорта. Это касается не только хоккея и не только команд малого рынка, которые работают с ограниченным бюджетом. Да, времена тяжёлые, но мы с ними справимся. Даже если нет денег, останется страсть к спорту. Именно она, а не деньги, подтолкнула хоккей к развитию в разных странах.
Я стану главой КХЛ после ухода с поста президента ИИХФ в сентябре? Мне нравятся эти слухи, ха-ха. Но нет. Я на сто процентов сосредоточен на своей работе в качестве президента Международной федерации хоккея», — приводит слова Фазеля The Hockey News.
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