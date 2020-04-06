Фазель — о возможной должности в КХЛ: ха-ха, мне нравятся эти слухи, но нет

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал неофициальную информацию о том, что после окончания срока своих полномочий в ИИХФ он может стать одним из руководителей Континентальной хоккейной лиги.



«Сейчас трудное время для всего спорта. Это касается не только хоккея и не только команд малого рынка, которые работают с ограниченным бюджетом. Да, времена тяжёлые, но мы с ними справимся. Даже если нет денег, останется страсть к спорту. Именно она, а не деньги, подтолкнула хоккей к развитию в разных странах.



Я стану главой КХЛ после ухода с поста президента ИИХФ в сентябре? Мне нравятся эти слухи, ха-ха. Но нет. Я на сто процентов сосредоточен на своей работе в качестве президента Международной федерации хоккея», — приводит слова Фазеля The Hockey News.

Фазель: чеснок не облегчает боль. Но если верите в него, ешьте