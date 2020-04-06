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Панарин рассказал, какие убытки несут хоккеисты НХЛ из-за коронавируса

Панарин рассказал, какие убытки несут хоккеисты НХЛ из-за коронавируса
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о возможных финансовых потерях из-за приостановки сезона в Национальной хоккейной лиге.

«Мы тоже потеряем прилично в следующем сезоне, с нас налог возьмут. Сто процентов потеряем деньги. Есть эскроу, мы платим в лигу. Если лига недобрала, она взимает эти остатки с хоккеистов. Сейчас всё встало, плей-офф встал, это самое прибыльное здесь. Думаю, даже процентов тридцать от зарплаты можем потерять. То есть налоги и ещё плюс проценты. Мы, получается, этими шагами спасаем свой же бизнес. Если не платить, закроется клуб или лига, тогда потери все понесут.

В РПЛ хотели сократить зарплаты? Там немного другая система, здесь уже есть подписанные договорённости. Это наш общий бизнес, у клубов здесь больше возможностей исправляться и зарабатывать на этом, чем в России. Зарабатывать там сложно. Наверное, владельцам клубов будет сложнее», — рассказал Панарин в прямом эфире в «Инстаграме».

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