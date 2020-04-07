Робинсон: уверен, для Капризова это не предел, он станет играть ещё лучше

Защитник московского ЦСКА Мэт Робинсон прокомментировал игру в нынешнем сезоне одноклубника Кирилла Капризова.

«Капризов всегда играет и тренируется с максимальной отдачей, поэтому продолжает прогрессировать даже после тех успехов, которые достиг в последние годы. Этот сезон — не исключение. Мы все видим, как результативен Кирилл, насколько он способен решать эпизоды на льду, как он хорош в большинстве. Уверен, для него это не предел и в дальнейшем он станет играть ещё лучше», — приводят слова Робинсона «Известия».

В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Капризов провёл за ЦСКА 57 матчей, в которых забил 33 гола и сделал 29 результативных передач. В плей-офф форвард набрал 4 (2+2) очка в 4 матчах.