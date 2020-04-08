Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 8 апреля

Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 8 апреля
Хоккей / КХЛ 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 8 апреля.

2009 год. «Ак Барс» — «Локомотив» — 2:3 (пятый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал. 5-й матч
08 апреля 2009, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
1:0 Зарипов (Морозов, Мортенссон) – 06:35' (5x5)   1:1 Кудашов (Михнов, Нурисламов) – 22:39' (5x5)   1:2 Михнов (Чурилов) – 41:48' (5x5)   2:2 Обухов (Капанен, Хентунен) – 43:54' (5x5)   2:3 Вашичек (Иргл, Яшин) – 46:57' (5x5)

Шайба Йозефа Вашичека принесла гостям третью победу в серии, благодаря чему ярославский клуб оказался в одном шаге от завоевания Кубка Гагарина.

2010 год. «Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 2:1 (пятый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
08 апреля 2010, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Капанен (Морозов) – 09:50' (5x4)   1:1 Григоренко (А. Радулов, Торесен) – 50:09' (5x4)   2:1 А. Радулов – 58:44' (5x5)

Нападающий хозяев Александр Радулов отличился за 76 секунд до окончания третьего периода и перевёл серию в шестой матч.

2011 год. «Салават Юлаев» — «Атлант» — 2:1 ОТ (первый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 1-й матч
08 апреля 2011, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
ОТ
Атлант
Московская область
1:0 Прошкин (Козлов, Антипов) – 01:00' (5x5)   1:1 Мозякин – 43:22' (5x5)   2:1 Кутейкин (Прошкин, Зиновьев) – 61:43' (5x4)

В овертайме Сергей Зиновьев въехал в зону, подождал подключения Андрея Кутейкина, который, чуть продвинувшись в центр, неотразимо бросил в угол. Удаление Ивана Непряева в конце третьего периода стало роковым для гостей.

2013 год. «Динамо» М — «Трактор» — 3:2 (второй матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 2-й матч
08 апреля 2013, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Петружалек (Цветков, Кокарев) – 10:28' (5x5)   1:1 Булис (Рябыкин, Кузнецов) – 17:08' (5x4)   1:2 Костицын (Рябыкин, Куинт) – 31:53' (5x3)   2:2 Квапил (Горохов, Ерёменко) – 43:34' (5x5)   3:2 Яласваара (Мосалёв) – 57:18' (5x5)

«Динамо» второй день подряд с трудом удержало победу над «Трактором» с минимальным перевесом. Бело-голубые отправились в Челябинск, ведя в серии со счётом 2-0.

Не ломается и не гнётся
Благодаря голам легионеров "Динамо” повело в серии с "Трактором” со счётом 2-0. Теперь финалисты Кубка Гагарина переезжают в Челябинск.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020