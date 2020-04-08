Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 8 апреля

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 8 апреля.
2009 год. «Ак Барс» — «Локомотив» — 2:3 (пятый матч серии)
Шайба Йозефа Вашичека принесла гостям третью победу в серии, благодаря чему ярославский клуб оказался в одном шаге от завоевания Кубка Гагарина.
2010 год. «Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 2:1 (пятый матч серии)
Нападающий хозяев Александр Радулов отличился за 76 секунд до окончания третьего периода и перевёл серию в шестой матч.
2011 год. «Салават Юлаев» — «Атлант» — 2:1 ОТ (первый матч серии)
В овертайме Сергей Зиновьев въехал в зону, подождал подключения Андрея Кутейкина, который, чуть продвинувшись в центр, неотразимо бросил в угол. Удаление Ивана Непряева в конце третьего периода стало роковым для гостей.
2013 год. «Динамо» М — «Трактор» — 3:2 (второй матч серии)
«Динамо» второй день подряд с трудом удержало победу над «Трактором» с минимальным перевесом. Бело-голубые отправились в Челябинск, ведя в серии со счётом 2-0.
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