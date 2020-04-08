Овечкин поблагодарил врачей, борющихся с коронавирусом

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поблагодарил врачей, которые ведут борьбу с пандемией коронавируса.
«Спасибо всем врачам и работникам госпиталя за всё, что вы делаете. Все благодарят вас. Благослови вас бог», — написал Овечкин в «Твиттере».
Запись можно посмотреть в «твиттере» Александра Овечкина.
Национальная хоккейная лига официально объявила о приостановке сезона из-за угрозы распространения коронавируса 12 марта. На момент остановки в Западной конференции лидирует действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз», в Восточной конференции — «Бостон Брюинз».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 82 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 300 тыс.
Ранее Овечкин станцевал во время тренировки с женой и сыном.
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