Овечкин поблагодарил врачей, борющихся с коронавирусом

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поблагодарил врачей, которые ведут борьбу с пандемией коронавируса.

«Спасибо всем врачам и работникам госпиталя за всё, что вы делаете. Все благодарят вас. Благослови вас бог», — написал Овечкин в «Твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» Александра Овечкина.

Национальная хоккейная лига официально объявила о приостановке сезона из-за угрозы распространения коронавируса 12 марта. На момент остановки в Западной конференции лидирует действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз», в Восточной конференции — «Бостон Брюинз».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 82 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 300 тыс.

Ранее Овечкин станцевал во время тренировки с женой и сыном.