Оутс: Овечкин сильнее Халла, но у Бретта лучший бросок в истории НХЛ

Экс-тренер «Вашингтон Кэпиталз» Адам Оутс сравнил капитана «столичной» команды Александра Овечкина с Бреттом Халлом.
«Овечкин физически сильнее Халла — он более мощный. Но у Бретта лучше бросок. Он вообще лучше, чем у кого-либо в истории НХЛ. Тренеры часто считают снайперов ленивыми, но это не так. Например, Бретт должен был дождаться, пока я разберусь с соперником в углу площадки, подстроиться под мой неспешный темп и открыться в нужный момент. Поверьте, для этого нужно быть очень дисциплинированным.
Бросок — это важное качество для снайпера, но их главный талант — умение быть готовым использовать его в нужный момент. На тренировках я специально делал Халлу неудобные передачи, и он умудрялся доводить шайбу до ворот. И нужно понимать, что забивать могут не только те, у кого сильный бросок. Посмотрите на Уэйна Гретцки. Когда я работаю с игроками, то говорю им, что бросок это далеко не самый важный аспект в НХЛ. Ты должен уметь играть.
Если ты вингер третьего звена, сколько бросков за матч нанесёшь? Ты играешь 15-16 минут. Ну сколько раз? Один. Сколько секунд на это уйдёт? 10-15. И намного важнее, что ты делаешь оставшиеся 15 минут 45 секунд. Бросок важен, но у того же Халла был и бросок, и невероятный хоккейный IQ. И он играл в эру, когда по рукам били намного чаще, чем сейчас. Тогда за один плей-офф тебе могли сломать три пальца», — сказал Оутс в подкасте Cam and Strick.
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