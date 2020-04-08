Тренер Козлов покинул «Магнитку», на место Калоуса придёт Стиллман

Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время официально произойдут изменения в тренерском штабе магнитогорского «Металлурга».

Уральский клуб покинул тренер Виктор Козлов, на его место придёт новый специалист. Также тренерский штаб Ильи Воробьёва пополнил тренер Фредрик Стиллман, который заменит в «Магнитке» Иржи Калоуса.

Стиллман начал тренерскую деятельность в 2003 году, войдя в штаб ХВ-71. Проработав два сезона, шведский специалист стал генеральным менеджером родного клуба, пробыв на этой должности с 2005 по 2014 год. В сезоне-2014/2015 Стиллман снова стал одним из тренеров ХВ-71, но уже следующий чемпионат начал в КХЛ, перейдя в тренерский штаб «Адмирала». Во Владивостоке Стиллман трудился три неполных сезона, а в октябре 2017-го возглавил команду после ухода в отставку Александра Андриевского. В конце декабря Стиллман покинул «Адмирал» и доработал сезон в тренерском штабе ХК «Сочи». Последним местом работы Фредрика было «Торпедо».