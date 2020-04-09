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Производитель хоккейной амуниции CCM передаст врачам 500 тыс. защитных масок

Производитель хоккейной амуниции CCM передаст врачам 500 тыс. защитных масок
Хоккей / НХЛ 0

Канадская компания CCM, известный производитель хоккейной амуниции, запустит производство медицинских масок. В ближайшее время завод планирует передать врачам 500 тыс. защитных масок.

Как сообщает пресс-служба компании, пожертвования на производство масок передали 24 игрока НХЛ, включая Александра Овечкина, Сидни Кросби, Владимира Тарасенко, Артемия Панарина и Коннора Макдэвида.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 90 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 342 тыс. человек.

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