Панарин: в Нью-Йорке ужаснейшие дороги, худшие в Америке. Водить машину невозможно
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о состоянии дорог в Нью-Йорке.
«В Нью-Йорке невозможно водить машину, там ужаснейшие дороги. Худшие в Америке. Поэтому я езжу по городу либо на жёлтом такси, либо на «убере». С парковкой там тоже проблемы — она очень дорогая.
Статистика Артемия Панарина в регулярном чемпионате НХЛ.
Какие фильмы смотрю? «Миллиарды» – из последнего. Что ещё? Из головы вылетело. Читаю книгу по экономике. Бьюсь. Трудно даётся. Название не помню. Есть такая книга – «Жизнь Уви». Не читал? Я на середине где-то. Идёт по настроению. Через силу – не идёт. А когда накосяпорил и думаешь – буду просвещаться, – тогда прямо за душу берёт", — сказал Панарин в прямом эфире в «инстаграме» Александра Кержакова.
Панарин: если урежут зарплаты на 40-60%, я тогда вообще зачем этим занимаюсь?
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