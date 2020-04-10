Панарин: в Нью-Йорке ужаснейшие дороги, худшие в Америке. Водить машину невозможно

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о состоянии дорог в Нью-Йорке.

«В Нью-Йорке невозможно водить машину, там ужаснейшие дороги. Худшие в Америке. Поэтому я езжу по городу либо на жёлтом такси, либо на «убере». С парковкой там тоже проблемы — она очень дорогая.

Статистика Артемия Панарина в регулярном чемпионате НХЛ.

Какие фильмы смотрю? «Миллиарды» – из последнего. Что ещё? Из головы вылетело. Читаю книгу по экономике. Бьюсь. Трудно даётся. Название не помню. Есть такая книга – «Жизнь Уви». Не читал? Я на середине где-то. Идёт по настроению. Через силу – не идёт. А когда накосяпорил и думаешь – буду просвещаться, – тогда прямо за душу берёт", — сказал Панарин в прямом эфире в «инстаграме» Александра Кержакова.