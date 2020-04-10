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Источник: Антипин-старший может стать генеральным менеджером «Сарыарки»

Источник: Антипин-старший может стать генеральным менеджером «Сарыарки»
Хоккей / КХЛ 0

Экс-тренер магнитогорского «Металлурга» по работе с резервом Владимир Антипин может стать генеральным менеджером карагандинской «Сарыарки», сообщает «Шайба.kz».

Антипин-старший является воспитанником Темиртау. Он играл за сборную Казахстана на двух Олимпиадах и девяти чемпионатах мира, дважды становился чемпионом России (1999, 2004) и Евролиги (1999, 2000). Нынешний сезон Антипин начинал в Магнитогорске, но покинул клуб после смены главного тренера.

Игровую карьеру защитник начинал в карагандинском «Автомобилисте». Затем он выступал в таких клубах, как «Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Детройт Фэлконс» (США), «Ческе-Будеёвице» (Чехия), «Металлург» (Магнитогорск), «Лада» (Тольятти), «Северсталь» (Череповец), «Металлург» (Новокузнецк), «Авангард» (Омск), «Сибирь» (Новосибирск), «Казахмыс» (Караганда, Сатпаев), «Мечел» (Челябинск), «Химик» (Мытищи) и «Амур» (Хабаровск). Перед тем как повесить коньки на гвоздь в 2010 году, провёл один сезон в составе астанинского «Барыса».

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