Expressen: девятикратный участник чемпионатов мира Сторм может продолжить карьеру в КХЛ

Нападающий «Мальмё» и сборной Дании Фредерик Сторм может продолжить карьеру в КХЛ, сообщает Expressen. 31-летний датчанин принял решение покинуть шведский клуб. По сведениям издания, он получил предложение от клуба КХЛ.

Сторм выступал за «Мальмё» с 2012 года. В прошедшем сезоне он провёл в регулярном чемпионате SHL 50 матчей, в которых набрал 26 (12+14) очков при показателе полезности "-3".

Фредерик является постоянным игроком сборной Дании. В составе национальной команды Сторм принимал участие в девяти чемпионатах мира, не пропуская ни одного мирового форума с 2011 года. В общей сложности на мировых первенствах опытный нападающий сыграл 63 матча, забросив семь шайб и сделав девять результативных передач.