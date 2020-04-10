Бэйлен: остался горький осадок от того, как ко мне отнеслись в минском «Динамо»

Защитник «Трактора» и сборной Беларуси Ник Бэйлен признался, что у него остался горький осадок от ухода из минского «Динамо».
«В “Тракторе” мне очень комфортно. В клубе, да и вообще в городе нас с супругой приняли очень хорошо, чувствуется большое уважение. Но и в Беларуси мне очень нравилось. Правда, остался горький осадок от того, как руководство и тренерский штаб динамовцев отнеслись ко мне в последний минский сезон.
Так что сейчас для нас с Шелби дом — это Челябинск, и мы наслаждаемся жизнью в этом городе. Но если после окончания следующего сезона не удастся договориться о продлении контракта с “Трактором”, я буду открыт для продолжения карьеры в Минске. У меня соглашение ещё на один сезон. Насколько знаю, должен прибыть в тренировочный лагерь команды в конце июля», — цитирует Бэйлена «Прессбол».
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