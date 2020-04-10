Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кормье и Юдин продлили контракты с «Ак Барсом»

Кормье и Юдин продлили контракты с «Ак Барсом»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Ак Барс» подписал новые контракты с форвардом Патрисом Кормье и защитником Дмитрием Юдиным. Новое соглашение с Кормье подписано на один сезон, Юдин продлил контракт на два года.

29-летний Кормье в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 56 матчах, записав на свой счёт 24 (11+13) балла при показателе полезности «+16». В четырёх встречах Кубка Гагарина форвард результативными действиями не отметился.

24-летний Юдин в 49 матчах регулярного чемпионата заработал 7 (1+6) баллов при показателе полезности «+1». В четырёх матчах Кубка Гагарина защитник очков не набрал.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён. По итогам регулярного чемпионата казанский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «барсы» со счётом 4-0 обыграли «Нефтехимик».

«Ак Барс» продлил контракт с Рейдеборном
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020