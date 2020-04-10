Кормье и Юдин продлили контракты с «Ак Барсом»

Хоккейный клуб «Ак Барс» подписал новые контракты с форвардом Патрисом Кормье и защитником Дмитрием Юдиным. Новое соглашение с Кормье подписано на один сезон, Юдин продлил контракт на два года.

29-летний Кормье в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 56 матчах, записав на свой счёт 24 (11+13) балла при показателе полезности «+16». В четырёх встречах Кубка Гагарина форвард результативными действиями не отметился.

24-летний Юдин в 49 матчах регулярного чемпионата заработал 7 (1+6) баллов при показателе полезности «+1». В четырёх матчах Кубка Гагарина защитник очков не набрал.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён. По итогам регулярного чемпионата казанский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «барсы» со счётом 4-0 обыграли «Нефтехимик».