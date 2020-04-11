Пашков: за какие заслуги зовут середняка Питерса в «Автомобилист», непонятно

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал слухи о возможном назначении канадца Билла Питерса на пост главного тренера екатеринбургского «Автомобилиста».
«Смущает кадровая политика «Автомобилиста» в целом, не могу назвать её компетентной. Складывается впечатление, что решения там принимают далёкие от хоккея люди. Это влияло в том числе на Мартемьянова, который потерял уверенность в себе и в прошедшем сезоне ничем не напоминал того тренера, который очень качественно сработал в «Амуре».
Нет возражений, когда в КХЛ приезжают люди с большим опытом и с Кубками Стэнли, как Майк Кинэн или даже Боб Хартли. Но за какие заслуги зовут середняка Питерса, непонятно.
Это игра в рулетку. Она может показать на красное — условно, на Хартли, а может и на чёрное — условно, на Крейга Мактавиша. Зачем такие риски клубу с отличным бюджетом, неплохой молодёжной школой и богатой историей, совершенно непонятно. Ведь, например, молодые воспитанники у Питерса точно не станут играть — будь он хоть Хартли, хоть Мактавишем, которых, несмотря на разные результаты в Балашихе и Ярославле, объединяла ставка на опыт», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.
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