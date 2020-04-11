Вайсфельд: не думаю, что увеличение легионеров — правильный путь для КХЛ

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал введение жёсткого потолка зарплат со следующего сезона КХЛ.

«Ослабление лимита на легионеров — заманчивый шаг, но он действительно может создать некоторые проблемы для сборной. И я бы не увязывал его с введением потолка. Тут есть другой плюс. Можно уйти от различных ограничений, связанных с молодыми игроками. Ведь хотят клубы или нет, но введение потолка заставит их вводить в состав более дешёвых игроков. Даже богатым командам придётся это делать, чтобы вписаться в ведомость. А где их взять? Это либо ветераны, которые едут с ярмарки. Либо молодые парни, которые будут прогрессировать. Вот и выбирай — кого ставить? Вывод напрашивается сам собой в пользу юниора, из которого можно вырастить элитного игрока. Это вынудит тренеров работать с молодёжью естественным образом, а не из-за искусственного, навязанного сверху правила.

Конечно, можно разрешить клубам иметь ещё, допустим, двух легионеров сверх лимита, но заставить платить за это серьёзную пеню. И использовать эти деньги для сборной или для развития хоккея. Но я не думаю, что увеличение легионеров — правильный путь», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».