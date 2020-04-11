Александру Лукашенко вручили золотую медаль хоккейного чемпионата Беларуси

Главный тренер «Юности» Александр Макрицкий подарил президенту Беларуси Александру Лукашенко на память золотую медаль чемпионата Беларуси, информирует «Прессбол» со ссылкой на «Пул Первого». Тренер минчан подарил руководителю белорусского государства свитер «Юности» с автографами всех игроков команды.



Напомним, команда, за которую выступают Лукашенко и Макрицкий, стала победителем республиканских соревнований среди любителей на призы президентского спортивного клуба. В финале президентская дружина со счётом 8:4 (2:3, 1:1, 5:0) обыграла команду из Минской области. В составе победителей результативные передачи на счету Александра Лукашенко и младшего сына президента, Николая.



На первом этапе соревнований хоккейная команда Лукашенко одержала шесть побед в шести матчах, набрала 12 очков из 12 возможных и заняла первое место в турнирной таблице. В полуфинале была обыграна команда Гродненской области — 12:3.