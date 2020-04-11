Разин: «Северсталь» продала Якимова в СКА, с Лишкой подписали новый контракт

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин подтвердил уход нападающего Богдана Якимова и рассказал о подписании нового контракта с форвардом Адамом Лишкой.



«Мы продали Якимова в СКА. На место Якимова будет приглашён другой хоккеист. Его имя вы узнаете позже. Думаю, для череповецких болельщиков это будет приятный сюрприз.



Лишка остаётся. Следующий сезон он проведёт с нами», — приводит слова Разина РБК.



В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 25-летний Якимов в 59 матчах забросил девять шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «–7» и 14 минутах штрафного времени.



20-летний Лишка в 51 матче регулярного чемпионата набрал 11 (8+3) баллов при показателе полезности «–9».

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