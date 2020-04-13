Фисенко может покинуть «Ак Барс», им интересуется «Авангард»
Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко может вернуться в омский «Авангард». Об этом сообщил агент Шуми Бабаев в своём «твиттере». Контракт форварда с казанским клубом истекает 30 апреля.
29-летний Фисенко в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 принял участие в 40 матчах, записав на свой счёт 13 (7+6) баллов при показателе полезности "+4" и 16 минутах штрафного времени. В среднем форвард проводил на льду около 14 минут за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина игрок набрал 2 (0+2) балла.
Фисенко ранее уже выступал за «Авангард» на протяжении двух лет. Также нападающий играл за новокузнецкий «Металлург», «Сибирь», «Амур» и «Адмирал».
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