Источник: СКА планирует обменять чемпиона ОИ-2018 Илью Каблукова
Руководство петербургского СКА планирует обменять нападающего Илью Каблукова в другой клуб, информирует телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Его контракт с «армейцами» рассчитан ещё на два сезона. Одними из претендентов на игрока являются «Спартак» и московское «Динамо».
Каблуков перешёл в СКА из «Атланта» в январе 2014 года. Его безголевая серия в КХЛ составляет 91 матч. Предыдущий гол форварда датируется 14 ноября 2018 года. В сезоне-2019/2020 32-летний хоккеист в 48 матчах регулярного чемпионата отдал три результативные передачи при показателе полезности «+5» и 43 минутах штрафного времени.
За карьеру в КХЛ российский нападающий сыграл 705 матчей, в которых забросил 47 шайб и сделал 98 результативных передач.
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