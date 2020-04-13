Бэйлен — о коронавирусе: теперь мы смотрим меньше новостей, чтобы сильно не нагонять страх

Защитник «Трактора» и сборной Беларуси Ник Бэйлен рассказал о ситуации с пандемией коронавруса в США.

«Ситуация действительно очень тяжёлая. Если смотреть много новостей, можно напугать себя до смерти – они сейчас все плохие. Раньше, как только всё началось, мы смотрели новости по четыре-пять часов, сейчас только по 30 минут, чтобы сильно не нагонять страх. Число зараженных вирусом уже пугающе большое, тем более в США. Особенно плохо сейчас в штате Нью-Йорк, а там живет вся моя семья.

Мои родители уже пожилые люди, а мой старший брат Мэтью работает в Баффало в больнице, где лежат зараженные COVID-19 люди. Он принимает новых пациентов, обучает медсестёр и врачей, делает звонки насчёт лекарств и смотрит, чтобы все исполняли рекомендации министерства здравоохранения штата. Мэтью трудится по 16-17 часов в сутки и вот только получил один выходной после 18 дней работы подряд. Так что я очень сильно переживаю за моих братьев, которые вынуждены работать.

Флорида, как я знаю, находится на десятом месте в США по количество заражённых и на одиннадцатом по количеству смертей. Так что ситуация не такая критическая, как в других штатах. Население здесь самое возрастное в США, многие приезжают сюда после выхода на пенсию, однако пока тут не так страшно. Мы выходим на пробежку или небольшую прогулку в парк, там есть люди, но все стараются держать дистанцию друг от друга. Хорошо, что во Флориде теплая погода и можно дышать свежим воздухом», — приводит слова Бэйлена Allhockey.Ru.