В Швеции хотят переоборудовать хоккейную арену в морг на время пандемии коронавируса

В Швеции рассматривают вариант с переоборудованием ледовой арены в морг на время пандемии коронавируса.

«Когда речь заходит о ледовых аренах, мы рассматриваем именно этот вариант. Учитывая ситуацию, в которой находится Швеция, мы должны подготовиться к тому, чтобы иметь возможность достойно прощаться с умершими людьми», — цитирует чиновника Йоакима Ярнрида HockeyNews.se.

Первой ареной, которая может попасть под переоборудование, стала арена на юге Стокгольма, которую использовала молодёжная команда «Юргордена». Отмечается, что такое же изменение может коснуться и другие арены в шведской столице.

Ранее голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер раскритиковал шведское правительство за недостаточные меры, принимаемые в борьбе с коронавирусом.