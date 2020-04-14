«Витязь» продлил контракт с защитником Катичевым. У него ноль шайб за три последних сезона
Защитник Евгений Катичев заключил новый контракт с «Витязем», сообщается на официальном сайте подмосковного клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. Следующий сезон станет для защитника пятым в клубе.
В этом сезоне 33-летний защитник принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых не отметился результативными действиями при нейтральном показателе полезности. В трёх матчах плей-офф Катичев также не набрал очков. В среднем за матч Евгений проводил на льду около 12 минут в регулярке и чуть меньше 10 минут в плей-офф.
За последние три сезона в КХЛ Катичев не забросил ни одной шайбы. В последний раз опытный защитник отличился голом 30 сентября 2016 года, когда поразил ворота «Локомотива».
«Витязь» заключил новый контракт с защитником Воронковым, он воспитанник клуба
Читайте также
- 14 апреля 2020
-
15:20
-
15:10
-
15:01
-
14:40
-
14:13
-
14:00
-
13:47
-
13:30
-
13:07
-
12:55
-
12:31
-
12:30
-
12:21
-
12:15
-
12:01
-
11:45
-
11:33
-
11:15
-
10:51
-
10:36
-
10:20
-
10:15
-
09:50
-
09:30
-
09:08
-
09:00
-
08:54
-
06:46
-
05:22
-
00:50
-
00:42
-
00:33
-
00:00
- 13 апреля 2020
-
23:50
-
23:23
Партнерский контент