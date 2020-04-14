«Витязь» продлил контракт с защитником Катичевым. У него ноль шайб за три последних сезона

Защитник Евгений Катичев заключил новый контракт с «Витязем», сообщается на официальном сайте подмосковного клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. Следующий сезон станет для защитника пятым в клубе.

В этом сезоне 33-летний защитник принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых не отметился результативными действиями при нейтральном показателе полезности. В трёх матчах плей-офф Катичев также не набрал очков. В среднем за матч Евгений проводил на льду около 12 минут в регулярке и чуть меньше 10 минут в плей-офф.

За последние три сезона в КХЛ Катичев не забросил ни одной шайбы. В последний раз опытный защитник отличился голом 30 сентября 2016 года, когда поразил ворота «Локомотива».