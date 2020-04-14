«Вашингтон» пожертвовал нуждающимся семьям 700 пачек хлопьев с изображением Овечкина

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» пожертвовал 700 пачек хлопьев, рекламным лицом которых является российский капитан «столичных» Александр Овечкин. Пожертвование было направлено в продовольственный банк Вашингтона, где бесплатно могут получить еду нуждающиеся семьи.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

Овечкин готов отказаться от 50-го гола ради безопасности. И даже рекорд Гретцки подождёт Эгоизм – это не про капитана «Вашингтона». Он готов лишиться новых рекордов.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.