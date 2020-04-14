«Вашингтон» пожертвовал нуждающимся семьям 700 пачек хлопьев с изображением Овечкина

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» пожертвовал 700 пачек хлопьев, рекламным лицом которых является российский капитан «столичных» Александр Овечкин. Пожертвование было направлено в продовольственный банк Вашингтона, где бесплатно могут получить еду нуждающиеся семьи.
Посмотреть фото можно в «Твиттере».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.
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