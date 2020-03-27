Овечкин готов отказаться от 50-го гола ради безопасности. И даже рекорд Гретцки подождёт

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в четверг вечером сидел в своём доме в пригороде Вашингтона и смотрел в веб-камеру. Россиянин присоединился к видеоконференции игроков НХЛ, в которой кроме него участвовали Ник Фолиньо из «Коламбуса», Андерс Ли из «Айлендерс» и неунывающий Пи Кей Суббан из «Нью-Джерси».



Если бы сезон в НХЛ не был поставлен на паузу из-за эпидемии коронавируса, то Овечкин сейчас бы готовился сыграть против «Нью-Йорк Рейнджерс» в одном из последних матчей регулярного чемпионата. Вместо этого, в разгар своего исторического сезона, Александр был вынужден отвечать на вопросы о жизни, так как хоккей был остановлен.

В 22 года Овечкин забил 65 голов в НХЛ! Великий сезон русского снайпера Он побил клубный рекорд и стал самым забивным левым крайним в истории лиги.

На этой неделе лига попросила своих хоккеистов продлить период самоизоляции, который должен продлится минимум до 6 апреля. Кроме этого, были перенесены тесты для молодых игроков перед драфтом, сам драфт и церемония вручения индивидуальных наград по итогам сезона — все эти мероприятия были запланированы на июнь.

«Я не думаю о 50 голах»

«Я и моя семья находимся в Вашингтоне. Я дома, играю с малышом. Мы ждём второго ребёнка примерно через месяц, поэтому стараюсь учиться общаться с детьми. Первая неделя после приостановки сезона была хорошей. Расслабление, общение с родными. Да, мы расслабляемся и постепенно от этого становится скучно», — откровенно сказал Овечкин.

Статистика Овечкина в чемпионском розыгрыше Кубка Стэнли-2018

За 69 матчей регулярного чемпионата он успел наколотить 48 голов и был в двух шагах от попадания в «клуб 50» — уже девятый раз за свою 15-летнюю карьеру. Кроме того, у Александра был реальный шанс побороться за очередной приз «Мориса Ришара», вручаемый лучшему снайперу сезона, хотя и конкуренция со стороны бостонца Давида Пастрняка была очень серьёзной. В нынешнем сезоне Овечкин преодолел отметку в 700 голов за карьеру и обошёл Майка Гартнера, став седьмым снайпером в истории лиги. Его скорострельность, продемонстрированная после Нового года, заставляла всех обсуждать возможность побития рекорда Уэйна Гретцки, который ещё несколько лет назад всем казался незыблемым. Но случилось то, что случилось — Овечкин сидит дома и не забивает голов.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Наш разум пытается приспособиться к обстоятельствам, мы пытаемся быть в безопасности. Ситуация, на самом деле, страшная. Это страшный момент для всех вокруг, не только для нас. Как только начинаешь думать о том, что происходит по всему миру, то становится не по себе. Так что мои мысли сейчас не о 50 голах, и не о том, как добраться до рекорда Гретцки. Совсем не об этом. Сейчас я думаю о том, что я могу сделать из того, что мне по силам, и что моя семья может сделать, чтобы оставаться в безопасности», — откровенно сказал Овечкин. Александр готов отказаться и от 50 голов, которые он неоднократно выбивал, и от мечты догнать Великого — слишком уж тревожными стали новости в последнее время.

«Я бы предпочёл начать плей-офф прямо сейчас. Извините, ребята»

Большая часть нынешнего регулярного чемпионата была посвящена тому, как Овечкин добирался до отметки в 700 шайб за карьеру. Случилось это 22 февраля в матче против «Нью-Джерси» в гостях. На протяжении большей части карьеры Гретцки никто не знал о возможности отмены сезона из-за локаутов и приостановке из-за всемирной эпидемии. Овечкину в этом плане не везёт: сезон-2004/05 не был проведён, сезон-2012/13 был сокращён, а что будет с нынешнем сезоном — никто не знает.

В 2005 году Овечкин мог не уехать в НХЛ. Он обиделся на «Динамо» и хотел играть в Омске Бело-голубые блефовали, чтобы не отпустить Ови в «Авангард». От конфликта двух русских клубов выиграл «Вашингтон».

«Я надеюсь, что Ови действительно доберётся до Уэйна. Но хочу, чтобы он не забивал нам. Он забил свой 700-й гол в матче с нами. Мне надоело это видеть, но это хорошо для игры, для хоккея. Поэтому я желаю ему удачи», — откровенно сказал Пи Кей Суббан, который против Овечкина традиционно играет неудачно.



Сам Александр прямо сказал, что готов отказаться от сезона с 50 голами ради безопасности людей. По его мнению, не стоит доигрывать регулярный чемпионат, а как только будет возможность снова играть, то сразу начать плей-офф. Примечательно, что извечный соперник Овечкина Сидни Кросби, выступая по другой видеоконференции, полностью согласился с этим мнением, но понять россиянина можно — «Вашингтон» идёт на первом месте в Столичном дивизионе и не рубится за попадание в розыгрыш Кубка Стэнли.

«Мы не хотим играть эти дополнительные матчи, но это только мы. Конечно, кто-то очень хочет их сыграть, потому что идёт борьба за кубковую путёвку. Чем больше матчей мы сыграем, тем лучше будет болельщикам, и тем лучше будет командам, которые борются за плей-офф. Но я бы предпочёл начать плей-офф прямо сейчас, я бы хотел сразу начать розыгрыш Кубка Стэнли. Извините, ребята», — отметил Овечкин.

При этом, Александр признался, что без матчей и тренировок трудно оставаться в форме, но его личный тренер находится сейчас в Вашингтоне. Главная трудность заключается в индивидуальной, а не в командной работе, к который привыкли хоккеисты. У Александра есть в доме небольшой тренажёрный зал, где он продолжает заниматься. Но главные мысли Овечкина — о безопасности своей семьи.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Да, это самое главное. Обезопасить себя, свою семью и близких. Помогите друг другу быть в безопасности, потому что сейчас очень трудное время. Сейчас мы все вместе должны бороться. Постарайтесь помочь, если кому-то нужна помощь», — призвал Овечкин.



Стоит добавить, что одним из возможных сценариев продолжения сезона является вариант, при котором сезон в НХЛ возобновиться летом, а Кубок Стэнли будет вручён в августе.

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