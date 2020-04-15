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Совет директоров «Авангарда» запланирован на 17 апреля. Решение по Сушинскому не принято

Совет директоров «Авангарда» запланирован на 17 апреля. Решение по Сушинскому не принято
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», совет директоров омского «Авангарда» запланирован на пятницу, 17 апреля.

На нём планируется подвести итоги сезона для омского клуба. Никакого решения относительно руководства клуба, в том числе и президента «ястребов» Максима Сушинского, на данный момент не принято. Ранее в прессе появилась информация, что «Авангард» может прекратить сотрудничество с Сушинским.

С 1996 по 2005 год Сушинский провёл за «Авангард» 412 матчей, забросил 171 шайбу, сделал 238 передач. В сезоне-2003/2004 стал с омской командой чемпионом России, трижды признавался лучшим игроком чемпионата России (2000, 2002, 2004).

В январе 2018 года знаменитый в прошлом нападающий вошёл в совет директоров «Авангарда». В минувшем сезоне команда Боба Хартли завершила выступление на стадии первого раунда плей-офф, проиграв «Салавату Юлаеву» (2-4).

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