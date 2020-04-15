Совет директоров «Авангарда» запланирован на 17 апреля. Решение по Сушинскому не принято

Как стало известно «Чемпионату», совет директоров омского «Авангарда» запланирован на пятницу, 17 апреля.
На нём планируется подвести итоги сезона для омского клуба. Никакого решения относительно руководства клуба, в том числе и президента «ястребов» Максима Сушинского, на данный момент не принято. Ранее в прессе появилась информация, что «Авангард» может прекратить сотрудничество с Сушинским.
С 1996 по 2005 год Сушинский провёл за «Авангард» 412 матчей, забросил 171 шайбу, сделал 238 передач. В сезоне-2003/2004 стал с омской командой чемпионом России, трижды признавался лучшим игроком чемпионата России (2000, 2002, 2004).
В январе 2018 года знаменитый в прошлом нападающий вошёл в совет директоров «Авангарда». В минувшем сезоне команда Боба Хартли завершила выступление на стадии первого раунда плей-офф, проиграв «Салавату Юлаеву» (2-4).
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