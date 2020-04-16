Шестым легионером «Спартака» станет защитник Эмиль Дьюс
Как стало известно «Чемпионату», шестым легионером «Спартака» станет шведский защитник Эмиль Дьюс.
В нынешнем сезоне АХЛ Дьюс защищал цвета «Техас Старз» и «Спрингфилд «Тандербёрд». В общей сложности игрок провёл 53 матча, забив 5 голов и сделав 27 результативных передач.
Ранее сообщалось, что словацкий нападающий Мартин Бакош и чешский форвард Лукаш Радил договорились с московским «Спартаком» о сроках контрактов с клубом. Бакош подпишет с москвичами соглашение сроком на два сезона, Радил — на один год.
«Спартак» в сезоне-2019/2020 занял пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф красно-белые уступили в серии московскому «Динамо» со счётом 2-4.
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Многим командам предстоит серьёзная чистка, но кому-то нужен лишь косметический ремонт.
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