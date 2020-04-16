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Три самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 16 апреля

Три самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 16 апреля
Хоккей / КХЛ 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 16 апреля.

2010 год. ХК МВД — «Ак Барс» — 1:4 (второй матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 2-й матч
16 апреля 2010, пятница. 19:30 МСК
ХК МВД
Московская область
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Панин (Морозов, Капанен) – 21:18' (4x4)   0:2 Обухов (Никулин, Бадюков) – 35:27' (5x4)   0:3 Иммонен (Капанен, Никулин) – 41:00' (5x4)   1:3 Штрбак (Новак, Эллисон) – 45:19' (5x4)   1:4 Обухов – 59:44' (en)

Гости одержали уверенную победу во втором матче финала Кубка Гагарина. Дубль в составе победителей оформил Дмитрий Обухов.

2011 год. «Салават Юлаев» — «Атлант» — 3:2 (пятый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 5-й матч
16 апреля 2011, суббота. 15:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Атлант
Московская область
1:0 Таратухин (Нильссон) – 07:45' (5x5)   1:1 Марек (Мозякин, Петров) – 43:34' (5x3)   2:1 Кутейкин (Козлов, А. Радулов) – 54:21' (5x4)   3:1 Свитов (Клепиш, Сапрыкин) – 55:48' (5x5)   3:2 Глухов (Горохов) – 56:14' (5x5)

Шайба Александра Свитова принесла победу команде Вячеслава Быкова в пятом матче финала Кубка Гагарина. Благодаря чему уфимский клуб впервые в истории стал чемпионом КХЛ.

2017 год. «Металлург» Мг — СКА — 3:5 (пятый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 5-й матч
16 апреля 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Осала (Сантала, Хабаров) – 08:49' (5x5)   2:0 Антипин (Коварж) – 23:56' (5x5)   2:1 Гусев (Дадонов, Шипачёв) – 27:00' (5x4)   2:2 Барабанов (Ковальчук) – 29:33' (5x5)   2:3 Дадонов (Шипачёв, Гусев) – 34:29' (5x5)   2:4 Ковальчук (Херсли) – 40:09' (5x5)   3:4 Косов – 40:55' (5x5)   3:5 Плотников (Прохоркин) – 58:54' (en)

СКА на выезде обыграл «Металлург» — 5:3. Счёт в серии — 4-1, команда Олега Знарка стала обладателем Кубка Гагарина — 2017.

Размагнитить и вернуть себе! СКА выиграл второй кубок Гагарина
СКА выиграл пятый матч серии у «Металлурга» и завоевал свой второй в истории кубок Гагарина.
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