Три самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 16 апреля

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 16 апреля.
2010 год. ХК МВД — «Ак Барс» — 1:4 (второй матч серии)
Гости одержали уверенную победу во втором матче финала Кубка Гагарина. Дубль в составе победителей оформил Дмитрий Обухов.
2011 год. «Салават Юлаев» — «Атлант» — 3:2 (пятый матч серии)
Шайба Александра Свитова принесла победу команде Вячеслава Быкова в пятом матче финала Кубка Гагарина. Благодаря чему уфимский клуб впервые в истории стал чемпионом КХЛ.
2017 год. «Металлург» Мг — СКА — 3:5 (пятый матч серии)
СКА на выезде обыграл «Металлург» — 5:3. Счёт в серии — 4-1, команда Олега Знарка стала обладателем Кубка Гагарина — 2017.
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