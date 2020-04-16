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Чемпион мира по хоккею Андрей Марков завершил карьеру

Чемпион мира по хоккею Андрей Марков завершил карьеру
Хоккей / КХЛ 0

Известный защитник Андрей Марков принял решение завершить игровую карьеру, сообщил агент хоккеиста Сергей Исаков.

«Андрей принял решение закончить славные выступления, которые начал 25 лет назад. В декабре ему исполнится 42 года. У Андрея пятеро детей. Нужно быть почаще дома», — приводит слова Исакова РБК.

Марков, в сезоне-2019/2020 выступавший за ярославский «Локомотив», в 23 матчах регулярного чемпионата набрал 7 (1+6) баллов при показателе полезности «0» и 32 минутах штрафного времени. Ветеран проводил на льду 16 минут 7 секунд за встречу. В шести матчах розыгрыша Кубка Гагарина 41-летний защитник набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «–1».

В составе сборной России Марков стал чемпионом мира 2008 года.

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