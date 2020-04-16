Чемпион мира по хоккею Андрей Марков завершил карьеру
Известный защитник Андрей Марков принял решение завершить игровую карьеру, сообщил агент хоккеиста Сергей Исаков.
«Андрей принял решение закончить славные выступления, которые начал 25 лет назад. В декабре ему исполнится 42 года. У Андрея пятеро детей. Нужно быть почаще дома», — приводит слова Исакова РБК.
Марков, в сезоне-2019/2020 выступавший за ярославский «Локомотив», в 23 матчах регулярного чемпионата набрал 7 (1+6) баллов при показателе полезности «0» и 32 минутах штрафного времени. Ветеран проводил на льду 16 минут 7 секунд за встречу. В шести матчах розыгрыша Кубка Гагарина 41-летний защитник набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «–1».
В составе сборной России Марков стал чемпионом мира 2008 года.
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Некоторых из них заваливали деньгами, но они всё равно выбрали мечту.
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