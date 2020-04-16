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Куинн: у «Нью-Йорк Рейнджерс» есть все характеристики, необходимые успешной команде

Куинн: у «Нью-Йорк Рейнджерс» есть все характеристики, необходимые успешной команде
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился мнением об игре команды перед паузой в регулярном чемпионате. Напомним, сезон Национальной хоккейной лиги прервали из-за пандемии коронавируса, сроки возобновления чемпионата неизвестны.

«Считаю, что мы выработали все характеристики, необходимые успешной хоккейной команде. При этом мы всегда хорошо думали о своей команде, хотя балансировали на уровне 50 процентов набранных очков. В Рождество мы думали, что лучший хоккей ждёт нас впереди. Медленно, но верно все стало получаться, и мы были по-настоящему довольны своей игрой. Когда сезон встал на паузу, нам нравились шансы на попадание в плей-офф», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хокккейной лиги.

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