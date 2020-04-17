«Коламбус» продлил контракт с голкипером Корписало

«Коламбус Блю Джекетс» продлил контракт с голкипером Йоонасом Корписало, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на два года. За первый год контракта 25-летний финн заработает $ 2,2 млн, за второй — $ 3,4 млн.
Напомним, из-за эпидемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны. К моменту паузы «Коламбус» набрал 81 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией.
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