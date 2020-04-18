Вайсфельд: нельзя гарантировать Капризову удачный старт в НХЛ. Вспомните пример Шипачёва

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о готовящемся переезде Кирилла Капризова в Национальную хоккейную лигу.



«Какие шансы у Капризова быстро стать звездой в НХЛ? Чисто теоретически Кирилл все для этого имеет. У канадцев есть такое выражение: «у игрока для этого есть все инструменты». Но никогда не знаешь, как все на самом деле сложится. Возьмем для примера Вадима Шипачева. На мой взгляд, это лучший центральный нападающий из тех, кто сейчас выступает в КХЛ. Даже близко никого по уровню нет. Но в НХЛ он заиграть не смог по ряду причин. Хотя по уровню мастерства выше многих из тех, кто там выступает.



Поэтому и Капризову на сто процентов нельзя гарантировать удачный старт за океаном. Но, повторюсь, все предпосылки для него есть. С коммерческой точки зрения Кириллу лучше начать играть как можно раньше и «сжечь» первый год контракта новичка за несколько месяцев. Тем более что Капризов такой форвард, что может с ходу влиться в любую команду и в любую систему. Уровень мастерства ему это позволяет.



Вот иногда долго думаешь — подписывать хоккеиста или нет? Потому что в этой команде он заиграет, а в другой не сможет себя проявить. С этим тренером сработается, а с этим — нет… А вот игрок уровня Капризова в любом составе, с любым тренером будет востребован. Хоть на Луне!», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».

Скромные и дерзкие, небогатые, но знающие себе цену. Звёзды КХЛ в своих первых командах Шипачёв был звездой Череповца, Капризов и Сорокин засияли в Новокузнецке, а в Шумакова поверили в Новосибирске.