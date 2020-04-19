«Трактор» заключил двухлетний контракт с нападающим Основиным

«Трактор» заключил новый контракт с нападающим Вячеславом Основиным, сообщается в телеграм-канале челябинского клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.

Нападающий вернулся в «Трактор» в ходе минувшего сезона и набрал 9 (5+4) очков в 21 матче регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "+3". На счету Основина 11 силовых приёмов, 11 заблокированных бросков и 24 штрафные минуты. В среднем Вячеслав проводил на льду чуть меньше 17 минут.

26-летний форвард начинал чемпионат в «Ак Барсе». В казанском клубе Основин провел 28 матчей, в которых отметился пятью шайбами и тремя передачами, проводя на льду 10 с половиной минут. Ранее выступал за «Салават Юлаев», «Сибирь», ЦСКА и «Трактор»