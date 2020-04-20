Евгений Малкин научил сына биться пасхальными яйцами. Видео

Анна Кастерова, супруга нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, опубликовала в своём «инстаграме» видео, на котором российский хоккеист учит сына Никиту биться пасхальными яйцами.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В нынешнем сезоне российский форвард провёл 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 74 (25+49) очка. В настоящий момент сезон в североамериканской лиге приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 450 тыс. человек в мире. Число погибших уже превысило 20 тыс. По состоянию на 20 апреля в России за сутки подтверждено 6060 новых случая коронавируса в 78 регионах, всего в России 42 853 заболевших.
Ранее в интернете появилось видео, на котором жена Малкина показала, как Евгений занимается с сыном математикой.
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