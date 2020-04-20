Отец Василевского — о ЧМ-2019: Андрей поехал на чемпионат мира, чтобы Родине помочь

Андрей Василевский-старший, отец голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, прокомментировал достижения сына в прошлом сезоне.
«Андрей – парень с головой. Он это сразу отсёк. На чемпионат мира поехал, чтобы Родине помочь. А заодно продлить сезон в своей любимой работе. А что касается НХЛ, там у игроков и мыслей нет, чтобы жить на прошлых успехах. Все заточены на то, чтобы продлить хоккейную карьеру как можно дольше. А это достигается только через кропотливую ежедневную работу.
Ведь правильно разогретые мышцы лучше сокращаются. Это помогает избегать травм при столкновениях и падениях. Не подготовился к игре или тренировке как следует – получил повреждение, пропускаешь матчи. Часто травмы получаешь – сразу контракт вниз пойдёт. Всё взаимосвязано», – цитируют Василевского-старшего на сайте «Матч ТВ».
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