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Маккензи — об отказе в контракте Григоренко: у Барабанова был другой статус в НХЛ

Маккензи — об отказе в контракте Григоренко: у Барабанова был другой статус в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Североамериканский инсайдер Боб Маккензи объяснил, почему Национальная хоккейная лига отклонила регистрацию контракта российского нападающего Михаила Григоренко с «Коламбус Блю Джекетс».

«Многие спрашивают — в чём разница между контрактом Барабанова с «Торонто» и Григоренко с «Коламбусом». Почему «Торонто» смог зарегистрировать однолетний контракт, а «Коламбусу» в этом отказано? Всё дело в том, что Александр был неограниченно свободным агентом, потому что никогда не был задрафтован в НХЛ, а у бывшего игрока НХЛ Григоренко другой статус неограниченно свободного агента.

«Коламбус» не имел права заключать этот контракт. Они смогут это сделать 1 июля или тогда, когда официально откроется окно переходов», — написал Маккензи в «Твиттере».

Контракт Григоренко отклонён НХЛ, «Коламбус» подаст новый запрос 1 июля
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