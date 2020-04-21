Маккензи — об отказе в контракте Григоренко: у Барабанова был другой статус в НХЛ

Североамериканский инсайдер Боб Маккензи объяснил, почему Национальная хоккейная лига отклонила регистрацию контракта российского нападающего Михаила Григоренко с «Коламбус Блю Джекетс».

«Многие спрашивают — в чём разница между контрактом Барабанова с «Торонто» и Григоренко с «Коламбусом». Почему «Торонто» смог зарегистрировать однолетний контракт, а «Коламбусу» в этом отказано? Всё дело в том, что Александр был неограниченно свободным агентом, потому что никогда не был задрафтован в НХЛ, а у бывшего игрока НХЛ Григоренко другой статус неограниченно свободного агента.

«Коламбус» не имел права заключать этот контракт. Они смогут это сделать 1 июля или тогда, когда официально откроется окно переходов», — написал Маккензи в «Твиттере».