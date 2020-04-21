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«Йокерит» не стал продлевать контракт с Контиолой, посчитав игрока слишком возрастным

«Йокерит» не стал продлевать контракт с Контиолой, посчитав игрока слишком возрастным
Хоккей / КХЛ 0

«Йокерит» не стал предлагать новый контракт нападающему Петри Контиоле. В клубе из Хельсинки посчитали, что 35-летний финн — слишком возрастной игрок, сообщает издание Iltalehti.

В минувшем регулярном чемпионате Контиола набрал 35 (11+24) очков в 61 матче при показателе полезности "+6". В плей-офф на счету ветерана Континентальной хоккейной лиги один гол в четырёх встречах. В среднем за матч Петри проводил больше 15 минут в регулярке и около 12,5 минуты в плей-офф.

Примечательно, что ранее по той же причине финский клуб отказался от услуг капитана команды Петера Регина. 34-летний датчанин покинул «Йокерит», в котором провёл пять сезонов, на протяжении четырёх из которых являясь капитаном команды.

Регин: «Йокерит» не был готов предложить долгосрочный контракт из-за моего возраста
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