«Авангард», СКА или НХЛ — где продолжит карьеру Войнов? Главные трансферные инсайды КХЛ

В клубах КХЛ продолжается работа надо комплектованием составов на следующий сезон. Официальных новостей стоит ждать после 30 апреля. Рассказываем о главных трансферных событиях и инсайдах за последнее время.

Яшкин остался в «Динамо», «Автомобилист» назначил Питерса. Таблица трансферов КХЛ Все продления контрактов, а также слухи и возможные переходы.

Где окажется Войнов?

По нашей информации, у Вячеслава сразу несколько вариантов для продолжения карьеры, а какие-то он просто отметает. Войнову важно наличие американской школы для обучения детей, поэтому защитник рассматривает для проживания московский регион или Питер. Велика вероятность, что Войнов переподпишет контракт с «Авангардом», но также возможна сделка со СКА. Кроме того, россиянин ждёт предложения из НХЛ, однако 41 матч дисквалификации не впечатляет ни его самого, ни команды, которые в теории могут подписать игрока.

Мозякин должен дать ответ до конца недели

По-прежнему в подвешенном состоянии история с Сергеем Мозякиным и «Металлургом». Велика вероятность, что капитан «Магнитки» всё же согласится на предложенные ему условия. Мозякину, как нам известно, предлагают 50 млн руб. + бонусную часть, но сторона хоккеиста настаивает на увеличении жалования. Думается, что стороны всё же ударят по рукам, так как сам Мозякин не хочет уезжать из Магнитогорска, где давно живёт его семья. Да и «Металлургу» нужен мастер в первое звено.

Куда уйдут Мозякин, Регин и Бакош? Топ-15 свободных агентов КХЛ Свободных мест в командах КХЛ становится всё меньше. А потолок зарплат заставляет менеджеров клубов торопиться и ставить жёсткие условия.

Бек и Бутузов будут играть в «Магнитке», Мищенко – нет

Магнитогорск практически определился с четвёртым легионером (после Нестрашила, Расмуссена и Песонена). Им станет канадский нападающий «Авангарда» Тейлор Бек, чья игра в плей-офф не устроила «Авангард». Ожидается, что «ястребы» выплатят форварду компенсацию за оставшийся год контракта, после чего он подпишет соглашение с «Магниткой». Продолжит карьеру в Магнитогорске и Владимир Бутузов, а вот Ивана Мищенко там точно не будет. Он должен присоединиться к «Авангарду».

Малыхина ждут в «Витязе»

Подмосковный клуб практически закрыл сделку по Фёдору Малыхину. Форвард неплохо закончил прошлый сезон в «Спартаке», но сейчас на него не остаётся места в платёжной ведомости. С Малыхиным практически договорился «Витязь», где в селекции участвует в том числе и главный тренер Михаил Кравец. Контракт с ним пока официально не продлён, но российский специалист продолжит трудиться в Подольске.

Фёдор Малыхин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Салават» почти договорился с Коледовым

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов с большой долей вероятность продолжит выступать за уфимский клуб. Стороны находятся на решающей стадии переговоров, после которой хоккеист и подпишет новый контракт с юлаевцами. И это правильное решение для обеих сторон, ведь Захар Арзамасцев переходит в «Автомобилист», а Артём Сергеев отправляется пробовать себя в НХЛ. Так что и «Салавату» защитники нужны, и у Коледова есть шанс получить больше игрового времени. В свою очередь новый контракт Александра Бурмистрова будет зависеть в том числе и от того, кто будет тренировать «Салават» в следующем сезоне.

Свитов не собирается завершать карьеру

Нападающий «Локомотива» Александр Свитов покинет ярославский клуб, но завершать профессиональную карьеру хоккеист не намерен. Другое дело, что ближайшее время вряд ли стоит ждать, что 37-летний центральный нападающий где-то трудоустроится. Его время подойдёт ближе к концу мая, когда клубы будут искать ветеранов для поднятия командного духа и усиления «лавки». Так что время Свитова ещё придёт, просто чуть позже.

«Спартак» продолжает трудоустраивать Хохлачёва

«Спартак» по-прежнему работает над трудоустройством и обменом нападающего Александра Хохлачёва. На этом настаивает главный тренер команды Олег Знарок, который не видит Хохлачёва в двух первых звеньях. Тормозит обмен высокая зарплата Александра в 65 млн руб. Аналогичная ситуация у СКА с Якуповым, Каблуковым и Кагарлицким. По всей видимости, без расторжений и выплаты компенсаций здесь не обойтись.

Другие материалы:

Обмены, подписания, сделки. 8 cамых активных клубов КХЛ на трансферном рынке Комплектованием составов на следующий сезон команды занимаются уже сейчас.