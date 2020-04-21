Мелешко: не знаю, когда заразился коронавирусом. С Лукашенко провёл один матч

Экс-нападающий сборной Беларуси Дмитрий Мелешко рассказал, как заразился коронавирусом. Напомним, Мелешко выступает в одной любительской команде с президентом Беларуси Александром Лукашенко.



«Самочувствие нормальное, стабильное. К этому отношусь спокойно. Но поднялся такой ажиотаж. Звонят журналисты, на спрашивают про здоровье, не хотят пожелать хорошего самочувствия. Их интересует какая-то информация, чтобы что-то написать. Это просто даже не по-человечески. Им просто хотелось какой-то «горячей» новости.



Играл ли вместе с Александром Лукашенко? Был матч, и всё, больше контактов у нас не было. 11 апреля я играл. Не знаю, когда заболел», – цитирует Мелешко Tribuna.by со ссылкой на «Радио Свобода».

Хоккеист команды Лукашенко заразился коронавирусом и госпитализирован