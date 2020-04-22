Московское «Динамо» заключило новый контракт с защитником Алановым
Московское «Динамо» заключило новый контракт с защитником Егором Алановым, сообщается на официальном сайте бело-голубых. Соглашение рассчитано на два сезона и носит двусторонний характер.
Долгое время 19-летний защитник выступал в Швеции и в ноябре прошлого года принял решение вернуться в Россию. Подписав с московским клубом контракт до конца сезона, Егор успел выступить во всех трёх командах системы «Динамо».
В начале сезона хоккеист выступал за молодёжную команду шведского «Вёкше». В Швеции Аланов провёл 17 матчей, набрав 9 (8+1) очков при показателе полезности "+8". За основной состав «Динамо» Егор провёл 11 матчей, не отметившись результативными действиями и заработав показатель полезности «-3».
Новичок «Динамо» Аланов: в России всё по-другому. Пока я не готов физически
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