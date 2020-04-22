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Кэссиди — о возобновлении сезона: у «Бостона» много возрастных игроков

Кэссиди — о возобновлении сезона: у «Бостона» много возрастных игроков
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился мнением о возможном возобновлении сезона НХЛ.

«Всё станет понятно, когда сезон возобновится. У нас есть возрастные ребята. Возможно, им потребуется больше времени, но они настоящие профессионалы и лучше молодых знают, как держать себя в форме. Молодежь считает, что начинать работать надо, когда придёт время. А ветераны понимают, что и как им надо делать. Не получится все решить за один день. Так что этот момент играет в нашу пользу.

Молодой игрок может быстрее привести ноги в порядок. Ему проще это сделать. Тело не так сильно болит на следующий день. Поэтому нам надо внимательно следить за состоянием возрастных ребят. Не за тем, как они работают, а как восстанавливаются», — цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ.

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