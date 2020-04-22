Гашек: мысль стать президентом Чехии прочно засела в голове. Изучаю вопрос

Легендарный вратарь Доминик Гашек сообщил, что он по-прежнему хочет стать кандидатом в президенты Чехии.
«Продолжаю раздумывать над этим, мысль прочно засела у меня в голове. Часто думаю об этом. Меня это очень интересует. Изучаю вопрос: всё, что связано с функциями президента и конституцией. Конечно, всё может измениться. Каждый может изменить мнения, желания, цели», — цитирует Гашека Isport.cz.
Гашек — шестикратный обладатель приза «Везина Трофи» (1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001). Кроме того, он дважды завоёвывал «Харт Трофи» (1997, 1998) и трижды признавался спортсменом года в Чехии. Доминик — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008), олимпийский чемпион (1998) в составе сборной Чехии.
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