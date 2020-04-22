Ковальчук: я провёл в Америке 20 лет с перерывами, но мой дом всегда будет в России

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук рассказал, где планирует жить по окончании игровой карьеры.



«Планирую ли я жить в новом доме на Беверли-Хиллз после окончания карьеры? Нет, конечно. Так сложилась моя судьба, что дети растут в Америке. А я провёл в этой стране практически 20 лет с перерывами. Но мы постоянно переезжаем, часто бываем в России. Конечно же основной дом всегда будет там. Дом в Лос-Анджелесе понадобится, если моя старшая дочь решит пойти здесь в университет. У нее будет место — семейное гнездышко.



Лучшая тройка в сборной, в которой я играл? Когда мы играли вместе с Пашей Дацюком и с Александром Радуловым в Сочи. Ещё, когда нас объединили с Пашей и с Малычем на чемпионате мира в 2010 году», — цитирует Ковальчука «Спорт-Экспресс».

Овечкин: скорее всего, вернусь в Россию после окончания карьеры. Это мой дом