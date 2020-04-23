Семёнов: трудно сказать, что не получилось у легионеров «Авангарда». Они такие же люди

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов подвёл итоги сезона для своей команды. Напомним, «Авангард» проиграл в первом раунде Кубка Гагарина «Салавату Юлаеву» (2-4).
«Почему проиграли „Салавату“? Мне кажется, сказалось обилие травм в сезоне. Мы не всегда играли той командой, которой прошли предсезонку. Вообще, тяжело сказать, что не получилось. В регулярке мы выиграли у Уфы четыре игры, но плей-офф сильно отличается от гладкого чемпионата. Там нет фаворитов. Так получилось, что «Салават» был сильнее нас, сыграл лучше и победил заслуженно.
На самом деле травмы у меня тоже есть. Например, был перелом пальца. Но это такая травма, с которой можно играть, как я считаю. Особенно если это касается плей-офф. Микроповреждений спортсмену никак не избежать. Но надо себя готовить каждый день к тренировкам, к играм, и всё будет хорошо. При этом я не говорю о том, что эпидемия травм в «Авангарде» случилась из-за плохой подготовки. Было много случайных, даже курьёзных случаев, а человек вылетал до конца сезона. Так было с Максимом Чудиновым.
Что случилось с легионерами в плей-офф? Легионеры – такие же люди, как и мы. Когда ты играешь в команде, то не делишь хоккеистов на русских и иностранцев. В том же «Салавате» легионеры были безусловными лидерами, но и другие ребята там классно сыграли. Побеждает и проигрывает всегда команда, без подразделений. Трудно сказать, что не получилось у наших иностранцев. Не получилось у всей команды пройти во второй раунд», — рассказал Семёнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.
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